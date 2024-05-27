В Киеве сбили оленя и оставили умирать прямо на дороге. Подробности и видео

В Святошинском районе Киева в понедельник, 27 мая, машина сбила оленя. Событие произошло на Берестейском проспекте.

Об этом сообщили в социальных сетях. Животное оставили лежать умирать на проезжей части.

"На Берестейском проспекте сбили оленя. Район метро "Житомирская", – говорится в сообщении.

На опубликованном в сетях видео можно увидеть, что сбитое животное лежит посреди дороги – его не убрали, а другие машины просто объезжают его. Информации о ее состоянии пока нет.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь собаке. Животное упало в подвальное помещение недостройки и не смогло самостоятельно оттуда выбраться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту. Четвероногого достали из 16-метровой "тюрьмы".

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