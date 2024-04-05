Каждая жизнь важна: в Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку. Подробности и фото
В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь собаке. Животное упало в подвальное помещение недостройки и не смогло самостоятельно оттуда выбраться.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока четырехлапому ничего не угрожает.
"В городе Белая Церковь в беду попала собака. И спасатели, конечно, сразу отправились на помощь. Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения обнаружили четырехлапого в подвальном помещении недостроенного сооружения по ул. Шлем Алейхема", – рассказали спасатели.
В пресс-службе добавили, что "вооружившись" лестницей и веревкой, бойцы ГСЧС приступили к "операции – спасение пушистого".
"Конечно, животному очень повезло, ведь его искусно вытащили из передряги, в которую оно попало. И судя по его виду, он это понял", – добавили пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева правоохранители остановили грузовой микроавтобус, в котором обнаружили сразу девять оленей. Животные были в плохом состоянии, к сожалению, одно из них скончалось.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!