Каждая жизнь важна: в Киевской области бойцы ГСЧС спасли собаку. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь собаке. Животное упало в подвальное помещение недостройки и не смогло самостоятельно оттуда выбраться.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Пока четырехлапому ничего не угрожает.

"В городе Белая Церковь в беду попала собака. И спасатели, конечно, сразу отправились на помощь. Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения обнаружили четырехлапого в подвальном помещении недостроенного сооружения по ул. Шлем Алейхема", – рассказали спасатели.

В пресс-службе добавили, что "вооружившись" лестницей и веревкой, бойцы ГСЧС приступили к "операции – спасение пушистого".

"Конечно, животному очень повезло, ведь его искусно вытащили из передряги, в которую оно попало. И судя по его виду, он это понял", – добавили пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева правоохранители остановили грузовой микроавтобус, в котором обнаружили сразу девять оленей. Животные были в плохом состоянии, к сожалению, одно из них скончалось.

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