Каждая жизнь важна: на Киевщине бойцы ГСЧС спасли упавшего на дно колодца котика. Фото и подробности

В Белоцерковском районе Киевской области спасатели пришли на помощь упавшему в колодец коту. Четвероногого достали из 16-метровой "тюрьмы".

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Пока животному ничего не угрожает.

"В беду может попасть кто угодно, а вот прийти на помощь может не каждый… Сегодня в затруднительном положении оказался пушистый котик. Спасателям Белоцерковского района сообщили об этом около 8:00. А спустя время они были уже на месте происшествия, в селе Городище-Пустоваровское. Прибывшие спасатели сначала услышали, а потом увидели кота, который оказался на дне колодца", – рассказали в ГСЧС.

По словам спасателей, животное было напугано, голодно и еще сильно замерзло. Бойцы быстро подняли животное из 16-метровой "тюрьмы". Котик остался жив и доволен. А сотрудники ГСЧС с чувством "выполненного долга" вернулись в подразделение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области бойцы ГСЧС пришли на помощь собаке. Животное упало в подвальное помещение недостройки и не смогло самостоятельно оттуда выбраться.

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