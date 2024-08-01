В Киеве саперы обнаружили в одном из озер обломки российской крылатой ракеты. Фото и подробности

В Киеве в Святошинском районе водолазы-саперы обнаружили остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101. Специалисты обнаружили их, когда обследовали акваторию одного из местных прудов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Взрывоопасную находку вывезли на спецполигон.

"В Киеве водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101. Их обнаружили в одном из прудов после предварительных вражеских обстрелов города и транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва", – говорится в сообщении.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется во время российского вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в Ирпене Киевской области на территории бывшего лагеря отдыха обнаружили недетонированные остатки противотанкового ракетного комплекса. Остатки ракеты застряли в стволе старой сосны на высоте около 12 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во время толоки обнаружили обломки российского БПЛА. Событие произошло в субботу, 27 июля, вблизи одноименных прудов.

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