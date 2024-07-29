Не замечали два года: под Киевом в сосне обнаружили несдетонированные остатки противотанкового ракетного комплекса. Фото

В Ирпене Киевской области на территории бывшего лагеря отдыха обнаружили несдетонировавшие остатки противотанкового ракетного комплекса. Остатки ракеты застряли в стволе старой сосны на высоте около 12 метров.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Опасную находку изъяли саперы.

"Несдетонировавшие остатки противотанкового ракетного комплекса были обнаружены в Ирпене, на территории бывшего лагеря "Ласточка". Остатки ракеты застряли в стволе старой сосны на высоте 3-го этажа (около 12 метров). Их там не замечали более двух лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что опасную находку случайно обнаружил прогуливавшийся по территории во время отпуска военный. Саперы с помощью дрона обследовали территорию, а затем изъяли опасную находку.

Напомним, в селе Демидов Киевской области местный житель нашел во собственном дворе два артиллерийских снаряда. Чтобы удалить взрывоопасные предметы, на место вызвали саперов.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во время толоки были обнаружены обломки российского БПЛА. Событие произошло в субботу, 27 июля, вблизи одноименных прудов.

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