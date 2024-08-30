В Киеве с начала лета горячкой Западного Нила заболели 17 человек, трое скончались: чем опасна болезнь

В Киеве с 1 июня по 30 августа на лечении находились 17 человек с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила. К сожалению, жизнь трех пациентов спасти не удалось

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Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба ведомства. Переносчики заболевания – определенные виды комаров.

По ее словам, с 1 июня 2024 КНП "Свято-Михайловская клиническая больница г. Киева" на лечении находились 17 пациентов с подтвержденным диагнозом лихорадка Западного Нила. Среди больных – 10 мужчин и 7 женщин.

"Это жители разных районов столицы, два из них – жители Киевской и Черкасской областей. Они нуждались в стационарном лечении из-за тяжести состояния. К сожалению, троих пациентов врачам не удалось спасти из-за тяжелого осложнения лихорадки – менингоэнцефалит", – рассказали в КГГА.

По информации инфекционистов, в Украине вирус лихорадки Западного Нила отнесен к I группе особо опасных и по международным стандартам ВОЗ относится к IV группе риска. По своему строению вирус подобен другим, вызывающим энцефалиты, и вирусу лихорадки Денге.

Главным источником и резервуаром лихорадки Западного Нила в природе есть птицы (преимущественно перелетные), в крови которых высокие концентрации вируса циркулируют от 14 до 200 дней. Переносчики заболевания – определенные виды комаров, которые инфицируются при питании кровью, а затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Крайне редко у людей возможно контактное заражение кровью больных животных.

Болезнь начинается остро – с озноба и быстрого повышения температуры тела, что сопровождается симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В целом клиническое течение болезни благоприятное. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

"Специфической терапии пока не существует. Лечение симптоматическое. Поэтому советы обычные: как и при любом заболевании, при первых его признаках обращайтесь к врачу и лечитесь под наблюдением специалиста, сообщая ему обо всех изменениях своего состояния. А чтобы минимизировать риски именно лихорадки Западного Нила, установите дома москитные сетки, используйте репелленты, на прогулку (особенно в парки и лесные зоны отдыха) одевайте максимально прикрывающие тело вещи. Со снижением температуры воздуха и исчезновением комаров опасность лихорадки снижается почти до нуля", – добавила Гинзбург.

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