В Киеве раздались взрывы: тревогу в это время не объявляли

В субботу, 19 августа, в Святошинском районе Киева вблизи ТЦ "Променада парк" раздался сильный взрыв. Над местом инцидента поднялся огромный столб дыма.

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Следует заметить, что воздушную тревогу в это время в столице не объявляли. Соответствующие фото и видео опубликовали Telegram-каналы. Причина взрыва, вероятнее всего, бытовая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Событие прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги вспыхнул пожар.

"В промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала", – уточнил глава столицы.

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