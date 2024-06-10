В Киеве пьяный водитель совершил ДТП и остановил движение трамваев: нарушитель оказался в розыске. Фото и подробности

В Киеве пьяный водитель совершил ДТП, в результате чего временно останавливали движение трамваев. Во время общения у мужчины был найден предмет, похожий на оружие, а сам он, как оказалось, находился в розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителю выписали сразу два штрафа и передали его следователям.

"Сегодня мы получили сообщение о ДТП без травмированных на улице Дегтяревской. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и выяснили обстоятельства происшествия. По предварительной информации, водитель автомобиля Seat не справился с управлением, наехал на бордюр, повредил колеса и преградил движение трамвая", – рассказали в пресс-службе.

В ходе общения у нарушителя выявили явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти медосвидетельствование в установленном законом порядке он отказался. Кроме того, мужчина находился в розыске и имел с собой предмет, похожий на пистолет.

На водителя составили административные материалы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за управление машиной лицом в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 8 июня, легковушка протаранила машину патрульной полиции. ДТП произошло на проспекте Владимира Ивасюка.

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