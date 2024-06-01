Системе автоматической фиксации нарушений ПДД 4 года: как это повлияло на безопасность на украинских дорогах

За четыре года в Украине системы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали 175 аварий с погибшими и травмированными. Системы установлены только в 25 городах в 15 областях страны.

О том, что системе автоматической фиксации нарушений ПДД в Украине исполнилось четыре года, напомнил первый заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он уточнил, что приборы контроля – их сейчас 265 в стране – работают только в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

За четыре года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений о привлечении к ответственности нарушителей скоростного режима и тех, кто не соблюдал правила проезда по дороге с общественным транспортом. Из них исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

"Скорость остается одной из самых распространенных причин ДТП с тяжелыми последствиями. Однако за 4 года работы в местах, где установлены камеры автоматической фиксации, количество ДТП с тяжелыми последствиями снизилось втрое", - отметил Белошицкий.

По его словам, за этот год подключено к общей системе фиксации 50 приборов контроля (из них возобновили работу 19 приборов, подключенных еще до вторжения россиян, и 31 прибор подключен впервые).

"Наша цель – Vision Zero, и мы неустанно к ней идем", – добавил чиновник.

Vision Zero – это международная программа безопасности дорожного движения, направленная на создание транспортной инфраструктуры без смертельных случаев или серьезных травм. Она была начата в Швеции в октябре 1997 года. В настоящее время программа применена во многих странах. Украина присоединилась к Vision Zero в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области водитель автомобиля Hyundai Santa FE не справился с управлением, машина вылетела с дороги и упала в реку. В результате погибли трое молодых людей. Лишь одной девушке удалось выбраться из смертной ловушки.

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