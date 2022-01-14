В Киеве пьяный водитель на скорости въехал в отбойник: машина перевернулась. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в ночь с 13 на 14 января автомобиль Ford въехал в отбойник и перевернулся. Якобы водитель легковушки находился за рулем в состоянии сильного опьянения.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Авария произошла на улице Новой (чтобы посмотреть видео, проскрорлльте до конца страницы).

"Пьяный водитель не заметил отбойник и опрокинул свой Ford. Авария произошла на улице Новой в Киеве. После ДТП водитель пытался скрыться с места, но был задержан свидетелями. Драгер показал у водителя 1,95 промилле", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что из-за ДТП на этом участке дороги образовалась пробка.

Отметим, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность (статья 130 КУоАП) – штраф 17 тысяч гривен.

Напомним, в поселке Гребенки Киевской области пьяный водитель, пытаясь скрыться, сбил полицейского. В дальнейшем злоумышленник на скорости въехал в дерево.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве водитель автомобиль Toyota во время движения на проспекте Героев Сталинграда перепутала педали тормоза и газа, в результате чего заехала на разделительный отбойник.