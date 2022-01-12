В Киеве водитель Toyota перепутала педали и заехала на отбойник. Видео

В Киеве водитель автомобиль Toyota во время движения перепутала педали тормоза и газа, в результате чего заехала на разделительный отбойник. Авария произошла на проспекте Героев Сталинграда.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился утром в среду, 11 января (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Выезжая со двора женщина-водитель Toyota перепутала педали тормоза и газа. В результате этого автомобиль на скорости въехал в отбойник. К счастью, никто не пострадал", – рассказал наш собеседник.

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Он добавил, что на женщину составили административные материалы по статье 124 КУоАП. Ей грозит штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

Прибор Драгер не обнаружил алкоголя в крови киевлянки.

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua видео можно увидеть, что машина почти полностью заехала на отбойник.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Печерском районе Киева в ночь с 11 на 12 января произошла авария с участием трех автомобилей. По предварительной информации, виновник ДТП был пьян.