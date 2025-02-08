В Киеве произошло одновременно два пожара: горели дом на Троещине и церковь Выдубицкого монастыря. Фото

В Киеве вечером 8 февраля произошло сразу два пожара. Горела церковь Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря, а также жилой дом в Деснянском районе.

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Официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации подтвердил инциденты. Что касается храма, то, по данным КГГА, там было задымление на цокольном этаже. На улице Выдубицкой, 40 работали спасатели.

Второй пожар разгорелся по улице Мира, 3. ЧП произошло в двухэтажном доме, пострадавших нет.

В ГСЧС рассказали, что информация о возгорании в жилом доме поступила к ним в 17:09 субботы.

Источник пожара был на втором этаже двухэтажного здания, огонь распространился на крышу. Пламя локализировано в 18:01 на площади 100 кв. м, в 18:17 – ликвидировано.

Позже в ГСЧС сообщили, что возгорание в здании на территории монастыря ликвидировано.

"8 февраля в 17:40 поступило сообщение о пожаре на улице Выдубицкой. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло на первом этаже одного из построек на территории монастыря", – рассказали спасатели.

В ГСЧС добавили, что пожар локализован в 18:12 на площади 40 кв. м, но уже в 18:20 – ликвидировано. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара будет установлена правоохранительными органами.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 7 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли супругов и их собачку.

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