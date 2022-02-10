В Киеве произошло двойное ДТП: водитель одной из машин сбежал. Видео

В Оболонском районе Киева в ночь с 9 на 10 февраля произошла авария с участием трех автомобилей. Когда прибыли полицейские выяснилось, что водитель одной из легковушек сбежал с места ДТП.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. Инцидент случился на проспекте Степана Бандеры (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Двойное ДТП на проспекте Степана Бандеры в Киеве. По словам участников аварии стало известно, что все автомобили ехали в сторону улицы Богатырской. Первыми столкнулись DAF и Ford. Пока ожидали полицию, в грузовой автомобил сзади влетает Mitsubishi. Как оказалось, водитель последнего авто был пьян, видимо потому и не смог объехать фуру", – говорится в сообщении.

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Когда прибыли сотрудники полиции, выяснилось, что пьяный водитель скрылся с места ДТП.

Напомним, в Оболонском районе Киева 8 февраля произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадала женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Борисполе Киевской области в среду, 9 февраля, водитель Mazda столкнулся с легковушкой и скрылся с места ДТП. Чуть позже он протаранил еще четыре машины.