В Киеве столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавший. Видео

В Оболонском районе Киева во вторник, 8 февраля, произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП пострадала женщина.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Инцидент случился на улице Городской в Пуще-Водице (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно было установлено, что около 7:50 столкнулись автомобиль Kia Rio и автобус МАЗ. В результате ДТП травмы получила женщина-водитель легковушки – ее госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства и причины аварии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом Киев Оперативный видео можно увидеть, что из-за аварии на этом участке дороги образовалась пробка. Легковой автомобиль, в результате столкновения, перекрыл одну из полос движения.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области водитель автомобиля Volkswagen на скорости въехал в столб и потом попытался скрыться с места ДТП. Чтобы уйти от ответственности, мужчина предложил патрульным взятку.

В Узине Киевской области водитель ВАЗ сбил пешехода, протащил около 10 метров, а потом скрылся с места ДТП. Потерпевшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ирпене Киевской области в понедельник, 7 февраля, неизвестный автомобиль сбил мужчину и скрылся. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.