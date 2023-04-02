В Киеве произошло ДТП с участием трех легковушек: одна машина опрокинулась, есть пострадавшие. Видео

В Печерском районе Киева в воскресенье, 2 апреля, произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой одна из машин опрокинулась. По предварительной информации, есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ужасное ДТП с пострадавшими в Киеве на улице Бойчука (бывшая Киквидзе). Один автомобиль опрокинулся. Есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП. В частности, на месте происшествия работают правоохранители, а авария произошла на дороге в сторону Печерского путепровода. Сколько человек пострадало в результате столкновения, пока не сообщалось.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в ночь с 25 на 26 марта на скорости столкнулись две легковушки, а затем загорелись. Предварительно, в результате ДТП пострадал 11-летний мальчик. В Оболонском районе Киева в субботу, 25 марта, легковушка на скорости снесла автозаправочную колонку на АЗС. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Елены Телиги легковушку во время движения задел отбойник, после чего его отбросило на тротуар, где машина влетела в дерево. Сила удара была такой, что у автомобиля вырвало двигатель, а водитель погиб.

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