В Киеве легковушка, нарушив ПДР, едва не сбила мужчину на пешеходном переходе. Видео

В Днепровском районе Киева 25 ноября автомобиль Citroen на скорости едва не сбил мужчину. Киевлянин переходил дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщил Telegram-канал R&B News. Березняки та Русанівка. Инцидент случился на проспекте Павла Тычины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водитель Citroen C-Elysee чуть не сбил пешехода на переходе проспекта Павла Тычины,12", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотом можно увидеть, что мужчина переходит дорогу с соблюдением правил дорожного движения.

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В какой-то момент на большой скорости автомобиль Citroen, выехал на встречную полосу, чтобы не протаранить машину, которая остановилась, чтобы пропустить пешехода. При этом нарушитель, не тормозя, едва не сбив киевлянина, сразу же уехал с места происшествия.

Напомним, в Киеве в ночь на субботу, 23 октября, автомобиль Honda сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавший 28-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

В Деснянском районе столицы 11 октября легковой автомобиль сбил пешехода на переходе на пересечении улицы Милютенко и проспекте Лесного, а потом скрылся места происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в ночь с 21 на 22 ноября на проспекте Степана Бандеры легковушка сбила пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте.