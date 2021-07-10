В Киеве произошло лобовое ДТП с опрокидыванием: пострадали дети. Фото и видео

Вечером в субботу, 10 июля, на Новоирпинской трассе в Киеве произошло ДТП, в котором две легковушки столкнулись лоб в лоб. Одна из них перевернулась на крышу. В результате аварии пострадали дети.

Как сообщил Telegram dtp.kiev.ua, жертв нет, "пока все живы". Предварительно, девушка-водитель Ford Fusion на высокой скорости не справилась с управлением по пути в Ирпень и вылетела в лоб Kia Cerato, который ехал в Киев. От сильного удара в бок Kia вылетел с дороги и опрокинулся на крышу, разбитый Ford остановился на встречной обочине (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Сообщается, что в ДТП серьёзно пострадали мужчина и его несовершеннолетний сын из Kia. Их срочно госпитализировали. Девушка-водитель Ford и ее парень получили помощь медиков на месте. Их спасли подушки и конфигурация удара.

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Отмечается, что движение транспорта ограничено на двух полосах в сторону Киева. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, 4 июля в Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Субару" протаранил три авто на спуске, пострадали дети из автомобиля "Дэу". Их срочно госпитализированы в Охматдет. ДТП произошло после сильного ливня в столице. Предварительно установлено, что автомобиль столкнулись из-за превышения скорости и несоблюдения безопасной дистанции на спуске.

А в ночь с 5 на 6 июля произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии никто не пострадал. Якобы водитель Volkswagen Jetta, перестраиваясь в крайнюю левую полосу, не предоставила преимущества в движении Audi A8, что привело к столкновению.

Кроме того, 1 июля в столице автомобиль Mitsubishi сбил женщину, которая вместе с ребенком в коляске переходила дорогу в неположенном месте. От удара они улетели на несколько метров – ее и ребенка госпитализировали. Водитель легковушки осталась на месте ждать полицию.

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