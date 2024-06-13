В Киеве произошла авария с участием легковушки и троллейбуса, образовалась пробка. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева, в четверг, 13 июня, произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса. В результате столкновения образовалась пробка.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"На улице Щербаковского водитель Peugeot решил подрезать троллейбус, чтобы заскочить в магазин, за что мгновенно поплатился. Теперь пассажиры должны искать другой транспорт, а другие водители – ехать по встречной полосе", – говорится в сообщении.

На публикуемых в сети фото можно увидеть последствия ДТП. В частности, из-за столкновения было перекрыто движение транспорта по двум полосам. Информация о пострадавших пока не поступала.

Напомним, в Киеве в среду, 12 июня, на улице Елены Телиги перевернулся грузовик Новой почты. В результате ДТП в этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП, в результате чего временно останавливали движение трамваев. Во время общения у мужчины был найден предмет, похожий на оружие, а сам он, как оказалось, находился в розыске.

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