В Киеве на улице Телиги перевернулся грузовик Новой почты, образовалась пробка. Фото и видео

В Киеве в среду, 12 июня, на улице Елены Телиги перевернулся грузовик Новой почты. В результате ДТП в этом участке дороги образовалась пробка в сторону станции метро "Почайна".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на улице Елены Телиги, движение транспорта затруднено в направлении метро "Почайна". Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – говорится в сообщении.

Как отметили в соцсетях, авария произошла около 3:00. Якобы водитель не справился с управлением из-за мокрой дороги – к счастью, он не пострадал. После того как почтовый оператор перегрузит посылки из машины в другую фуру, ее смогут поставить на колеса.

Напомним, в Киевской области с 1 января по 31 мая 2024 года было зафиксировано 677 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварий 861 человек был травмирован, а еще 73 погибли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки сбил двух детей и скрылся с места ДТП. Как оказалось, нарушительница находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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