В Киеве на Оболони произошел взрыв в квартире многоэтажки. Все подробности и фото

В Оболонском районе Киева в пятницу, 5 июля, предварительно, в квартире многоэтажного дома разразился туристический газовый баллон. В результате опеки получила женщина.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"Предварительно было установлено, что на улице Калнышевского, в квартире многоэтажного дома, разразился туристический газовый баллон без дальнейшего горения. В результате ЧП пострадала женщина", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киева информацию о взрыве подтвердили. На место выехали правоохранители, которые установят все обстоятельства ЧП. Следует добавить, что на опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия взрыва.

Кроме того, информацию о взрыве газового баллона подтвердили и в пресс-службе ГСЧС Киева. Спасатели отметили, что в результате взрыва опеки первой ступени верхних конечностей получила владелица квартиры. Медики осмотрели женщину на месте без дальнейшей госпитализации.

Напомним, в Белой Церкви Киевской области в понедельник, 1 июля, вечером на территории частного домовладения взорвался генератор. В результате возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Святопетровское Киевской области произошел пожар в частном доме. В результате возгорания погибла женщина и пострадал мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!