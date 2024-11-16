В Киеве произошел серьезный пожар на рынке "Десна": пострадали люди. Фото и видео
Вечером в субботу, 16 ноября, в Днепровском районе столицы произошел пожар на рынке. Из-за возгорания пострадали два человека.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве. В свою очередь очевидцы показали видео с места происшествия.
Спасатели сообщают, что горело несколько торговых павильонов на рынке "Десна" на ул. Николая Кибальчича. О пожаре сообщение поступило в 18.44.
Возгорание на площади 50 кв. м. ликвидировали уже в 19:50, отметили спасатели.
Уже после ликвидации пожара к медикам обратились два человека, один из которых госпитализирован в больницу.
"Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – добавили в ГСЧС.
Как сообщал OBOZ.UA, сегодня также в Святошинском районе Киева возник пожар – во время движения загорелся маршрутный автобус. Событие произошло возле станции метро "Академгородок". Причем огонь вспыхнул в середине маршрутного автобуса вблизи водительского места.
Также в Печерском районе Киева, вблизи станции метро "Зверинецкая", во время движения загорелся автомобиль. Якобы пожару в автомобиле предшествовал взрыв.
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