В Киеве произошел пожар в отселенном здании: есть погибший. Подробности и фото

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 8 марта, произошел пожар в отселенном здании. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины трагедии установят правоохранители.

"В 22:30 поступило сообщение о пожаре на улице Студенческой в Шевченковском районе города. Произошло возгорание в двухэтажном отселенном здании. Пожар ликвидирован в 23:46. Во время ликвидации пожара на первом этаже было обнаружено тело человека", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Днепровском районе Киева в пятницу, 8 марта, на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым от возгорания видели не только на левом, но и на правом берегу города.

2 марта в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава, а спасенный спал на пеньке посреди огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 5 марта, произошел пожар на Борщаговском рынке. В результате возгорания район затянуло черным дымом.

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