Столб черного дыма видели в нескольких районах: в Киеве произошел пожар. Видео и подробности

В Днепровском районе Киева в пятницу, 8 марта, на улице Маланюка произошел пожар на территории гаражного кооператива. Дым от возгорания видели не только на левом, но и на правом берегу города.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины возникновения огня установят правоохранители.

"В Днепровском районе на территории гаражного кооператива произошло возгорание мусора на площади 10 квадратных метров", – сообщил наш собеседник.

Спасатели оперативно прибыли на место пожара и потушили его. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. На опубликованных в соцсетях видео заметно, что дым от возгорания можно увидеть не только на левом, но и на правом берегу города.

Напомним, 2 марта в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава. А спасенный спал на пеньке посреди огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева во вторник, 5 марта, произошел пожар на Борщаговском рынке. В результате возгорания район затянуло черным дымом.

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