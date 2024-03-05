Район затянуло черным дымом: в Киеве на Борщаговском рынке произошел пожар. Видео и подробности
В Святошинском районе Киева во вторник, 5 марта, произошел пожар на Борщаговском рынке. В результате возгорания район затянуло черным дымом.
Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения огня установят правоохранители.
"Произошло возгорание 2-х киосков на Борщаговском рынке. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала", – рассказал наш собеседник.
На опубликованных в сети видео можно увидеть последствия пожара, в частности район затянуло черным дымом.
Напомним, 2 марта, в Киевской области бойцы ГСЧС с помощью дрона обнаружили пожар и спасли мужчину. В селе Новые Петровцы спасатели заметили, как горит сухая трава. А спасенный спал на пеньке посреди огня.
Как сообщал OBOZ.UA, днем 3 марта в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Горело отдельно стоящее отселенное здание, обошлось без жертв и пострадавших.
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