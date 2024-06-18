В Киеве произошел пожар в многоэтажке: спасатели эвакуировали 10 человек. Подробности, фото и видео

В Соломенском районе Киева во вторник, 18 июня, произошел пожар в многоэтажке. Во время тушения огня бойцы ГСЧС эвакуировали из дома 10 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 18 июня в 4:02 к ним поступило сообщение о пожаре на улице Патриарха Мстислава Скрипника, 15.

"Огонь возник в квартире на 4 этаже многоэтажного жилого дома. В ходе ликвидации на свежий воздух было выведено 10 человек. Возгорание ликвидировано в 04:58. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, в селе Владимировка Киевской области произошел масштабный пожар на улиточной ферме. Спасатели тушили огонь на площади более 330 кв. м.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В результате чрезвычайного происшествия пострадали двое маленьких детей.

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