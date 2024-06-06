В Киевской области произошел масштабный пожар на улиточной ферме. Подробности и фото

В селе Владимировка Киевской области произошел масштабный пожар на улиточной ферме. Спасатели тушили огонь на площади более 330 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причину возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 5 июня в 17:29 к ним поступило сообщение о пожаре в селе Владимировка на улице Спортивной.

"По прибытию спасателями было установлено, что горит хозяйственная постройка и теплицы для выращивания улиток на территории частного домовладения. Пожар ликвидирован в 18:34 на площади 335 кв. м. Для тушения пожара было задействовано 4 единицы техники и 15 человек личного состава", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, на границе столицы и Киевской области в среду, 5 июня, произошел пожар в неэксплуатированном здании бывшего "Электронмаша". На 11 этаже горел мусор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 6 июня, на территории ботанического сада Фомина произошел пожар. Спасатели тушили огонь в двухэтажном здании.

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