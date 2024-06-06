В Киеве произошел пожар на территории одного из старейших ботсадов Украины. Подробности и фото

В Киеве в четверг, 6 июня, на территории ботанического сада Фомина произошел пожар. Спасатели тушили огонь в двухэтажном здании.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"6 июня в 8:47 поступило сообщение о пожаре на улице Симона Петлюры. На территории ботанического сада, в двухэтажном здании, в бытовом помещении возник пожар. Возгорание ликвидировали в 9:20 на площади в 10 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС отметили, что в результате пожара жертв или пострадавших нет.

Добавим, Ботанический сад имени академика Александра Фомина Киевского национального университета имени Тараса Шевченко – одно из старейших ботанических учреждений Украины, основанное в 1839 году.

Напомним, в Киеве в субботу, 1 июня, возник пожар в электрощитовых с 1 по 14 этаж многоэтажного дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС, в частности, спасли троих детей. В Подольском районе столицы во вторник, 4 июня, произошло два пожара в многоэтажных домах. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на границе столицы и Киевской области в среду, 5 июня, произошел пожар в неэксплуатированном здании бывшего "Электронмаша". На 11 этаже горел мусор.

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