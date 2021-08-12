В Киеве произошел мощный пожар в многоэтажке: из окна вырывался огонь. Видео

В Киеве в четверг, 12 августа, произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома, расположенного на улице Леонида Быкова, 7. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Огонь возник в квартире на последнем этаже (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Предварительно, возгорание произошло в одной из комнат жилища, после чего распространилось на балкон. Прибывшие на место спасатели, оперативно потушили огонь. К счастью, никто не пострадал. Причины возникновения пожара установит полиция", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Отметим, на видео, размещенном Telegram-каналом Киев Оперативный, видно, что огонь с клубами черного дыма, буквально вырывались из квартиры.

Напомним, 4 августа в Киеве огонь вспыхнул недалеко от здания Офиса президента Украины. Загорелось трансформаторная будка, пострадавших не было.

1 августа в столице вспыхнул пожар вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Окрестности затянуло густым черным дымом. Причиной назвали короткое замыкание в промышленном кондиционере.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в четверг, 12 августа, на улице Михаила Бойчука возник пожар в двухэтажном здании на территории гаражного кооператива. В результате происшествия сгорели СТО, мойка, три гаража и два автомобиля.