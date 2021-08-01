В Киеве произошел пожар возле ТРЦ, валит черный дым. Видео

В воскресенье днем, 1 августа, в Киеве вспыхнул пожар вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Окрестности затянуло густым черным дымом.

Об этом сообщает "Киев Оперативный". На данный момент неизвестно, что именно загорелось, информация о пострадавших также уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в Одесской области произошел масштабный пожар на складах. Площадь ЧП составила около 10 тыс. кв. м.