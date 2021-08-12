В Киеве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб дыма. Эксклюзивные подробности, фото и видео

В Киеве в четверг, 12 августа, на улице Михаила Бойчука возник пожар в двухэтажном здании. Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Предварительно, в результате возгорания никто не пострадал (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Горит двухэтажное здание на территории гаражного кооператива. На место происшествия уже прибыли пожарные и приступили к тушению. Есть небольшая проблема, которая заключается в том, что гаражный кооператив находится на безводной участке", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

Напомним, что 4 августа в Киеве случился массовый пожар на складах на Куреневке. Того же дня огонь вспыхнул недалеко от здания Офиса президента Украины. Загорелось трансформаторная будка, пострадавших не было.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 августа в столице вспыхнул пожар вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Окрестности затянуло густым черным дымом. Причиной назвали короткое замыкание в промышленном кондиционере.