В Киеве произошел пожар возле Офиса президента. Фото и видео

В Киеве в среду, 4 августа, недалеко от Офиса президента Украины возник пожар. Возгорание произошло в трансформаторной будке.

Об этом сообщил Telegram-канал Klymenko Time. Огонь оперативно потушили спасатели (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Рядом с Офисом президента загорелся трансформатор. Спасатели все потушили", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что дым возник в трансформаторной будке, которая расположена на пересечении улиц Банковой и Институтской. Судя по записи, спасатели смогли затушить огонь с помощью порошкового огнетушителя.

Обстоятельства и причины возгорания установят эксперты. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Напомним, в воскресенье днем, 1 августа, в Киеве вспыхнул пожар вблизи ТРЦ "Пирамида", расположенного на улице Александра Мишуги. Окрестности затянуло густым черным дымом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 августа в Одесской области произошел масштабный пожар на складах.