В Киеве произошел масштабный пожар на свалке. Фото и видео

В Дарницком районе Киева во вторник, 9 мая, произошел масштабный пожар на свалке. Огнем была охвачена территория около 500 квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На тушение огня спасателям понадобилось несколько часов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вечером 9 мая в 21:01 в Службу спасения поступило сообщение о улице Ремонтной, 8 (Дарницкий район). На месте спасатели установили, что на открытой территории горит мусор на площади 500 квадратных метров. Пожар осложнялся из-за количества очагов возгорания", – рассказали в пресс-службе.

По словам спасателей, в 23:22 огонь на всех очагах пожара был успешно ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 4 мая, на тротуаре загорелся мусорный контейнер. В результате был поврежден автомобиль Porsche Cayenne, который стоял с нарушением ПДД. В селе Софиевская Борщаговка Киевской области в субботу, 6 мая, в местном кафе произошел взрыв. В результате заведение полностью сгорел.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева во вторник, 9 мая, произошел пожар в незаселенной новостройке. Дым от возгорания можно наблюдать в нескольких районах столицы.

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