Поднялся столб черного дыма: в Киеве произошел пожар в новостройке. Фото и видео
В Соломенском районе Киева во вторник, 9 мая, произошел пожар в незаселенной новостройке. На месте происшествия работают все необходимые службы.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Причину возгорания установят эксперты (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Пожар произошел в незаселенной новостройке. По предварительной информации, горит пенопласт, кабель. Пока информации о пострадавших не поступало, все необходимые службы работают на месте происшествия", – рассказал наш собеседник.
Следует отметить, что большой черный дым от пожара можно увидеть из разных районов Киева. Почему возникло возгорание, пока неизвестно.
Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 4 мая, на тротуаре загорелся мусорный контейнер. В результате был поврежден автомобиль Porsche Cayenne, который стоял с нарушением ПДД. В Борисполе Киевской области в четверг, 16 марта, возник пожар на территории автозаправочной станции. Загорелся бензовоз, в котором было 10 тыс. литров горючего.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области в субботу, 6 мая, в местном кафе произошел взрыв. В результате заведение полностью сгорел.
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