В Киеве прохожий хотел угостить патрульных наркотиками. Видео

В Киеве прохожий хотел угостить патрульных марихуаной, но был задержан. Произошло это на проспекте Романа Шухевича.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. В дальнейшем с нарушителем будут общаться следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Происшествие случилось на днях на проспекте Шухевича. Правоохранители остановили автомобиль KIA за нарушение правил дорожного движения. Во время рассмотрения дела их внимание отвлек проходивший мимо гражданин. Он пытался угостить полицейских наркотиками. Инспекторы удивились и решили переспросить у шутника, действительно ли он хранит запрещенные вещества. На что мужчина достал из кармана пакет с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис", – рассказали в пресс-службе.

Патрульные задержали мужчину и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве мотопатрульные несколько кварталов преследовали мотоциклиста, проигнорировавшего требование остановиться после грубого нарушения ПДД. Свои действия нарушитель объяснил тем, что не имел с собой никаких документов на транспорт и еще разыскивался Интерполом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители остановили водителя троллейбуса, перевозившего пассажиров. Во время проверки "Драгер" обнаружил 2,15 промилле алкоголя в крови мужчины. Свое состояние он объяснил тем, что "выпил литр пива, крепкого".

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