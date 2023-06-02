В Киеве патрульные несколько кварталов гонялись за мотоциклистом: он признался, что не имеет прав и разыскивается Интерполом. Видео

В Киеве мотопатрульные несколько кварталов преследовали мотоциклиста, проигнорировавшего требование остановиться после грубого нарушения ПДД. Свои действия нарушитель объяснил тем, что не имел с собой никаких документов на транспорт и еще разыскивался Интерполом.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с задержанным будут работать следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Для чего у нас работает мотопатруль? А это о мобильности и оперативности на дорогах. А видео ниже — яркий пример такой работы. На днях на проспекте Леси Украинки в Киеве мотопатрульные заметили мотоцикл Honda. Все ничего, но пилот выехал на встречную полосу и начал уезжать, чем и привлек внимание инспекторов. На специальные световые и звуковые сигналы полицейских водитель не реагировал. Однако убежать от тренированных мотопатрульных, конечно, не удалось", – рассказали в пресс-службе.

После продолжительного преследования патрульные остановили нарушителя. Свои действия водитель объяснил тем, что не имел с собой никаких документов на мотоцикл и еще разыскивался Интерполом.

На него составили админматериалы за нарушение требований законодательства по использованию номерных знаков транспортных средств (штраф 1190 гривен), управление мотоциклом лицом, не имеющим права им управлять (штраф 425 гривен) и невыполнение водителями требований об остановке (штраф 153 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев).

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