В Киеве продолжается разбор завалов в доме, куда 1 января попал российский дрон: в ГСЧС показали новые фото и видео

В Печерском районе Киева в пятницу, 3 января, продолжились работы по ликвидации последствий атаки российской 1 января. Специалисты сняли и разобрали 5 монолитных бетонных плит, вывезли 150 кубических метров строительного мусора.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. К сожалению, в результате террористической атаки погибли и пострадали.

"В Печерском районе продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки 1 января. На месте работают 50 спасателей, тяжелая аварийно-спасательная техника, коммунальные службы и волонтеры", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что специалисты сняли и разобрали 5 бетонных монолитных плит, вывезли 150 кубических метров строительного мусора.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения. В центре столицы два человека погибли, семеро пострадали.

Стоит добавить, что российский дрон-камикадзе в среду, 1 января, повредил здание, построенное в 1930-х годах. Полностью уничтожена краеугольная декоративная башня и несколько этажей старого здания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве российский дрон в среду, 1 января, во время атаки попал в квартиру украинского нейробиолога и профессора Игоря Зимы. К сожалению, он и его жена погибли.

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