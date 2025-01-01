Не отвечает на звонки: в Киеве российский дрон попал в квартиру нейробиолога Игоря Зимы. Фото

В Киеве российский дрон в среду, 1 января, во время атаки попал в квартиру украинского нейробиолога и профессора Игоря Зимы. Знакомые и друзья пытаются с ним связаться, однако, пока он не отвечает на звонки.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил журналист Алексей Бобровников. На месте продолжают работать спасатели и правоохранители.

"Сегодня враг атакующий город попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки", – написал Бобровников.

Добавим, Зима Игорь Григорьевич – доктор биологических наук. ННЦ "Институт биологии и медицины", руководитель команды сервиса Интегративная ЭЭГ. Научный стаж составляет более 40 лет, руководит научной группой, занимающейся исследованиями в области нейро- и психофизиологии.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли пожары и повреждения, В центре столицы два человека погибли, семеро пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева российской дрон-камикадзе в среду, 1 января, повредил дом, построенный в 1930-х годах. Полностью уничтожена краеугольная декоративная башня и несколько этажей старого здания.

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