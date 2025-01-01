Уничтожена башня и два этажа: в Киеве российский дрон повредил дом 1930-х годов. Фото

В Печерском районе Киева российской дрон-камикадзе в среду, 1 января, повредил дом, построенный в 1930-х годах. Полностью уничтожена краеугольная декоративная башня и несколько этажей старого здания.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный экскурсовод Кирилл Степанец. К сожалению, в результате атаки погибли и пострадали.

"Недоброе утро первого дня Нового года. Русня сильно повредила дом 1930-х, уничтожив два этажа и красивую краеугольную декоративную башню", – написал Степанец.

Кроме того, знаток истории Киева опубликовал изображение здание до и после варварской террористической атаки РФ.

Напомним, утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей попадали в нескольких районах: там возникли возгорание и повреждение, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако из-за падения обломков сбитых объектов повреждены дом и автомобили.

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