В Киеве по проспекту Воздушных сил маршрутка на скорости въехала в металлический забор. Фото

В Киеве во вторник, 18 июня, на проспекте Воздушных сил маршрутка въехала в металлический забор. Якобы авария произошла из-за того, что водителю автобуса стало плохо во время движения.

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Обстоятельства аварии установят следователи. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"В связи с ДТП на проспекте Воздушных сил движение транспорта затруднено от улицы Вячеслава Чорновила в направлении Севастопольской площади. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", – призвали в пресс-службе.

Как отметили в соцсетях, якобы авария произошла из-за того, что водителю маршрутки стало плохо во время движения. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

Напомним, в Киеве на проспекте Леся Курбаса мотоциклист на скорости протаранил автомобиль Renault. В результате ДТП был травмирован водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Запрудье Киевской области водитель на скорости протаранил бетонный столб. После этого нарушитель скрылся, оставив разбитую машину на месте ДТП и, по его словам, затем употреблял алкогольные напитки.

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