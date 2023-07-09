В Киеве патрульные спасли мужчину, который, пытаясь сделать фото, застрял на крыше многоэтажки. Видео

В Киеве стражи порядка спасли мужчину, который залез на крышу многоэтажки и не смог спуститься самостоятельно. Как оказалось, он там оказался, потому что хотел сделать хорошие фотографии.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Пока гражданину ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"На днях, около 16:00, к правоохранителям обратился обеспокоенный гражданин, который сообщил, что не может спуститься с крыши многоэтажки. Не теряя ни минуты, инспекторы Владимир Коцур и Руслан Черный прибыли на место происшествия. Полицейские поднялись вверх, где увидели испуганного заявителя , который едва держался за металлический каркас. Совместными усилиями блюстители порядка помогли мужчине спуститься вниз", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения 20-летний гражданин объяснил, что хотел сделать хорошие фотографии.

Напомним, в столице патрульные помогли спасти собачку, которая 3 суток без еды и воды просидел закрытым на балконе. Чтобы освободить животное, они попали к нему через окно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве прохожий хотел угостить патрульных марихуаной, а был задержан. Событие произошло на проспекте Романа Шухевича.

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