В Киеве патрульные спасли собаку, которую владелец трое суток держал на балконе без еды и воды. Видео

В Киеве патрульные помогли спасти собачку, которая 3 суток просидела закрытой на балконе. Чтобы освободить собаку, они попали к ней через окно.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Четырехлапому сейчас ничего не угрожает (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Патрульные помогли спасти песика, который 3 суток просидел закрытым на балконе. Это событие произошло в Святошинском районе, откуда на линию 102 поступило сообщение о жестоком обращении с животными. Жители многоэтажки пожаловались на своего соседа, закрывшего собаку. Животное постоянно скулило и, вероятно, нуждалось в пище и воде", – рассказали в пресс-службе.

По словам правоохранителей, когда они приехали на место происшествия, информация о животном подтвердилась. Дверь квартиры была открыта, однако хозяина дома не было. Инспекторы не смогли попасть на балкон из-за большого количества вещей внутри.

Чтобы освободить собаку, полицейские приняли решение перелезть через окно. Ее передали зоозащитникам, с которыми связались соседи. В дальнейшем безответственным владельцем животного будут заниматься участковые офицеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы продолжают преодолевать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Из подтопленных в результате территорий спасают четвероногих, которым удалось пережить наводнение. Одну собаку из Херсонской области волонтерам пришлось буквально возвращать с того света.

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