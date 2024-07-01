В Киеве остановили водителя, который с признаками опьянения ездил по встречной полосе. Видео

В Киеве стражи порядка остановили водителя, который ездил на Берестейском проспекте по встречной полосе. Как оказалось у нарушителя были признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

"На днях патрульные увидели автомобиль Geely, двигавшийся по встречной полосе по Берестейскому проспекту. Инспекторы немедленно проехали за этим авто и остановили его. При общении с водителем мы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина от прохождения осмотра состояния опьянения категорически отказался", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские составили водителя административные материалы по фактам управления транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за нарушение ПДД (штраф 510 гривен).

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области водитель Audi, пытаясь скрыться от правоохранителей, въехал в здание АЗС. Как оказалось, мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался.

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