В Киеве водитель BMW протаранил две припаркованные машины и скрылся: у виновника ДТП обнаружили признаки опьянения. Фото

В Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у возможного виновника аварии, были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование он категорически отказался.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили административные материалы.

"Накануне мы получили информацию о водителе BMW, который в Шевченковском районе совершил наезд на припаркованные автомобили Volvo и Kia и уехал с места. Инспекторы быстро установили местонахождение транспортного средства и разыскали водителя. В ходе общения с мужем полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр на состояние опьянения гражданин отказался", – сообщили в пресс-службе.

Патрульные отстранили водителя от управления машиной и составили соответствующие административные материалы.

Напомним, в Борисполе Киевской области правоохранители задержали пьяного вооруженного водителя, который игнорировал требования положить ружье. Злоумышленнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области водитель Audi, пытаясь скрыться от правоохранителей, въехал в здание АЗС. Как оказалось, мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

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