В Киевской области пьяный водитель, убегая от полиции, въехал в здание АЗС. Фото

В Бориспольском районе Киевской области водитель Audi, пытаясь скрыться от правоохранителей, въехал в здание АЗС. Как оказалось, мужчина находился за рулем с признаками алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали сразу два штрафа, однако окончательное решение будет приниматься судом.

"Сегодня утром (25 июня. – Ред.) на 48 км автодороги Киев – Харьков экипаж заметил автомобиль Audi, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Включив проблесковые маячки красного и синего цвета, патрульные двинулись за ним. Однако наставник увеличил скорость движения транспортного средства и, будучи не внимательным и не соблюдав безопасную дистанцию, совершил наезд на препятствие – полочку с товарами и вход в помещение АЗС", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что при составлении схемы ДТП было установлено, что мужчина не имеет действующего полиса обязательного страхования. Кроме того, у него были явные признаки алкогольного опьянения, однако прохождение осмотра состояния опьянения мужчина отказался.

На нарушителя составили административные материалы за совершение ДТП (штраф 850 гривен) и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения (отказ от прохождения медицинского осмотра – штраф 17 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Борисполе Киевской области правоохранители задержали пьяного вооруженного водителя, который игнорировал требования положить ружье. Злоумышленнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

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