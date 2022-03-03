В Киеве ночью прогремели взрывы: ВСУ отбили все угрозы

В Киеве в ночь с 2 на 3 марта было зафиксировано несколько взрывов. По предварительной информации, силы ПВО Украины сбили в небе над столицей несколько воздушных объектов.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Информация о количестве и месте взрывов уточняется

"Во время мониторинга интернет-ресурсов была получена информация, что в ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько взрывов (3-4 взрыва). Заявки от населения в ГСЧС не поступали. По предварительной информации, воздушные объекты были сбиты силами ПВО. Информация о количестве и месте взрывов уточняется. Подразделения ГСЧС не привлекались", – рассказали спасатели.

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Напомним, американские журналисты во время эфира зафиксировали взрывы, которые произошли в результате обстрела Киева ночью 3 марта. Отметим, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по столице Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские оккупанты ночью 3 марта снова нанесли удары по столице Украины – Киеву. Несколько взрывов прозвучали в центре города, в районе метро "Дружбы народов" и Минского массива.