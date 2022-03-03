Американские журналисты зафиксировали взрывы в Киеве во время эфира. Видео

Американские журналисты во время эфира зафиксировали взрывы во время обстрела Киева ночью 3 марта. Отметим, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по столице Украины.

Об этом в Twitter написал корреспондент CBS Джастин Редман. Он отметил, что это сильнейшие взрывы, который они видели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Самые сильные взрывы, которые мы когда-либо видели, как раз в тот момент, когда выходили из эфира сегодня вечером в Киеве", – подчеркнул Редман.

Видео дня

На кадрах видно, что после первой вспышки журналисты начали всматриваться, а затем произошла еще более мощная вспышка и взрыв, после чего они поспешили укрыться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 3 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Наш источник заявил, что противник применил ракеты "Калибр".

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