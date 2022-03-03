Американские журналисты зафиксировали взрывы в Киеве во время эфира. Видео

Юрий Сергиенко
Кияни
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Американские журналисты зафиксировали взрывы в Киеве во время эфира. Видео
nosound
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Американские журналисты во время эфира зафиксировали взрывы во время обстрела Киева ночью 3 марта. Отметим, что российские оккупанты нанесли ракетные удары по столице Украины.

Об этом в Twitter написал корреспондент CBS Джастин Редман. Он отметил, что это сильнейшие взрывы, который они видели (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первая вспышка была слабее.

"Самые сильные взрывы, которые мы когда-либо видели, как раз в тот момент, когда выходили из эфира сегодня вечером в Киеве", – подчеркнул Редман.

Видео дня

На кадрах видно, что после первой вспышки журналисты начали всматриваться, а затем произошла еще более мощная вспышка и взрыв, после чего они поспешили укрыться.

После второй, более мощной, вспышки журналисты поспешили укрыться.

Твит корреспондента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 3 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Наш источник заявил, что противник применил ракеты "Калибр".

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