Оккупанты нанесли новые удары по центру Киева: первые подробности и видео

Российские оккупанты ночью 3 марта снова нанесли удары по столице Украины – Киеву. Несколько взрывов прозвучали в центре города и в районе метро "Дружбы народов".

Перед этим, в 1:21 была объявлена воздушная тревога. Также она повторилась в 1:47, сообщает КГГА. Позднее сирены зазвучали по всей Киевской области, а также другим регионам – Кировоградской, Ивано-Франковской, Волынской областях, городах – Житомир, Хмельницкий, Каменец-Подольский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Также появились первые видео ударов по столице.

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