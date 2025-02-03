В центре Киева произошел пожар, есть погибший. Подробности трагедии, фото и видео

В Шевченковском районе Киева произошел пожар на улице Ярославов Вал в одноэтажном недействующем здании. Во время тушения огня был обнаружен мужчина, которого не удалось спасти.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства трагического случая и причину огня установят правоохранители.

По словам спасателей, 2 февраля в 22:30 к ним поступило сообщение о пожаре, возникшем в Шевченковском районе на улице Ярославов Вал.

"Прибывшие по адресу спасатели установили, что возгорание произошло в одноэтажном недействующем здании на площади 60 кв. м. В 23:50 возгорание ликвидировали", – рассказали в ГСЧС.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину и передали в карету скорой медицинской помощи. К сожалению, медики констатировали его смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 1 февраля, в Киеве произошел пожар в одной из квартир на втором этаже двухэтажки на улице Гарета Джонса. Из дома спасли пять человек, из которых трое – дети.

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