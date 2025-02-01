В Киеве вспыхнул пожар в многоквартирном доме: чрезвычайники спасли пять человек, из которых трое детей. Фото

В субботу, 1 февраля, в Киеве произошел пожар в одной из квартир на втором этаже двухэтажки на улице Гарета Джонса. Из дома спасли пять человек, из которых трое – дети.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще 15 человек спасатели вывели на свежий воздух.

Известно, что двое детей и одна женщина обратились к медикам с подозрением на отравление продуктами горения.

Сообщение о пожаре поступило в 17:29, а уже в 17:52 он был ликвидирован. Возгорание произошло на площади 15 квадратных метров.

В ГСЧС отметили, что причину возгорания в квартире будут устанавливать правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января в Святошинском районе Киева произошел масштабный пожар на территории станции технического обслуживания авто. Спасатели тушили огонь на площади в 200 квадратных метров.

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