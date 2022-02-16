В Киеве сообщили о минировании школ и ТРЦ в нескольких районах города

В Киеве неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в нескольких районах города, в частности школ и ТРЦ. Информация поступило на колл-центр Службы безопасности Украины.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Правоохранители приступили к проверке информации.

"На колл-центр СБУ поступило сообщение о минировании ряда объектов в столице. Информация проверяется", – отметили в полиции.

Добавим, что какие именно объекты были "заминированы", в пресс-службе не уточнили.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, неизвестный не уточнил сколько именно объектов было заминировано, но отметил, что они расположены в Шевченковском, Оболонским и Голосеевском районах столицы. В частности, это школы, ТРЦ и здания судов.

Видео дня

Напомним, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке попросили выйти на улицу. Однако при проверке взрывчатки обнаружено не было.

В воскресенье, 16 января, в Киеве в очередной раз сообщили о "минировании" ряда ТРЦ: универмага "Украина", Ocean Plaza и "Гулливера". Также искали "взрывчатку" в двух аэропортах: "Борисполь" и "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны).

11 января, неизвестный сообщил о минировании всех столичных школ.

Во вторник, 18 января, неизвестный сообщил о минировании 39 столичных школ и Окружного админсуда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 января неизвестные сообщили о минировании всех школ в Киеве и Броварах. Информация поступила на электронную почту Службы безопасности Украины.